Extravía servicio postal 4300 recibos del agua

Eagle Pass, Tx.- Al menos 4300 recibos del agua que estaban dirigidos a ciudadanos de la ruta 4 dentro de los límites municipales, se encuentran extraviados ya que el servicio postal desconoce qué sucedió con su entrega.



Lo anterior fue anunciado por el gerente de la compañía del agua Jorge Barrera quien aseguró que los recibos fueron enviados desde la semana pasada.



Barrera añadió que se le cuestionó al director del Servicio Postal pero no supo dar alguna explicación ya que también ignoran donde pudieron haber quedado esos recibos; tuvieron algunos problemas con el servicio pero los están buscando.



Los residentes a quienes no llegó el recibo, viven en áreas como Loma Bonita, Industrial Park, en los alrededores del mall, Eidson road y otros aledaños.



El que no tengan el recibo a la mano para poder pagarlo a tiempo no será motivo para que se les haga recargos, pero si pueden hablar a las oficinas del agua para cualquier duda, aseguró Barrera.