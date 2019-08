EZLN anuncia la reaparición de los pueblos zapatistas

El Subcomandante “Galeano”, antes Marcos y uno de los voceros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN ), anunció mediante un breve comunicado, la (re) aparición de los pueblos zapatistas.Con un comunicado repleto de claves y en su clásico estilo irónico, el Sub “Galeano” juega con un mundo de posibilidades y da pistas sobre la reaparición de los pueblos zapatistas en el país y los motivos de ésta.A unos días de que se cumpliera un aniversario más del nacimiento de los caracoles zapatistas, el EZLN lanzó este comunicado en el que reitera su postura sobre el actual régimen y al que, como han advertido se oponen rotundamente.En enero pasado, el Subcomandante Moisés expuso desde La Realidad, la postura del EZLN respecto a la construcción del Tren Maya y lo menos que dijo fue que se trata de una afrenta a la que los rebeldes no le darán la vuelta.“¿Interpela a una generación? ¿O se dirige a quienes lamentan el haber apoyado lo que ahora se padece? ¿O se trata de un saludo que desafíe al muro que, en el Istmo mexicano, el supremo gobierno pretende levantar para separarnos de los pueblos del norte?”, son algunas de las preguntas que plantea “Galeano”.Además, promete que de este comunicado habrá, al menos, una segunda parte.A continuación el comunicado completo:Agosto del 2019.Desde las… ¡Un momento!, ¿está el Sup citando a Nirvana en su rola “smells like teen spirit”? Con eso, ¿interpela a una generación? ¿O se dirige a quienes lamentan el haber apoyado lo que ahora se padece? ¿O quiere señalar que es la versión de Kurt Cobain al “¿por qué tan serios?” de El Guasón? ¿Es una autocrítica por aquello de “soy el peor en lo que mejor hago”? ¿Un mensaje subliminal para el CompArte?Mmh… Tal vez viene por ahí el SKA. ¿Eh? ¿ska no todavía? ¡¡¿Rock and Roll ranchero?!! ¡El Piporro con imágenes del clásico de la filmografía interestelar: “La nave de los monstruos”!… Mmh… ¿Ahora una referencia inconsciente al Puy Ta Cuxlejaltic? ¿O se trata de un saludo que desafíe al muro que, en el Istmo mexicano, el supremo gobierno pretende levantar para separarnos de los pueblos del norte?Nah, seguro es otra cosa. Sí, claro, Alakazam el mago:¡Miren!, damas, caballeros y otroas.Nada por aquí, nada por allá… y, de pronto… zás:(Continuará…)Desde las montañas del Sureste Mexicano.El SupGaleano,haciéndola de telonero del Subcomandante Insurgente Moisés, mientras conduce (el SupGaleano, se entiende), rápido y furioso, en la autopista al infierno, y “por este don me siento bendecido”…México, Agosto de 2019.