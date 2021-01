EZLN cumple 27 años de vida, alista gira por Europa

Escuchar Nota

Este 1 de enero del 2021 se cumplende la Primera Declaración de la Selva Lacandona delen su página oficial Enlace Zapatista, la organización critica el debate y anuncia que iniciará una gira por Europa este año.En un comunicado titulado "La Cantina", firmado por el SCI Galeano, la organización da cuenta de un debate inexistente,aplaudir o criticar, usted será famoso si se le ocurre algo ingenioso, sea a favor o en contra. Y aunque no sea muy inteligente, basta con que haga ruido. Tampoco importa si es cierto o falso lo que grite,Vea usted quien está en turno al debate. Dice cualquier tontería y unos le aplauden y otros lo critican con otras tonterías. No necesita ser inteligente. Es más, la inteligencia aquí es un estorbo. Anímese, así se olvida de las enfermedades, deAquí la realidad no importa, lo que vale es la moda en turno".El EZLN sostiene que los de arriba en ambos ladosse hace lo que ellos mandan, advierte que es imposible razonar desde adentro y advierte que la libertad no es solo poder decir algo que hacer o hacerlo, es también hacerse responsable de lo que se hace y de la decisión tomada.Aquel uno de enero dela realidad de los pueblos y comunidades indígenas, tomó las ciudades de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, hoy mantiene su