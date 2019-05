EZLN está en su derecho de rechazar Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) opositores a la construcción del Tren Maya están en su derecho de manifestar su rechazo al proyecto y les envió saludos.-¿Qué opina de la oposición del Ejército Zapatista a la construcción del Tren Maya?- Que están en su derecho de expresarse, eso pienso- señaló el tabasqueño durante su segundo día de gira por Tabasco y Chiapas en donde encabezó la Asamblea Ejidal en la comunidad de Nuevo Francisco de León en Ocosingo, Chiapas, como parte del programa Sembrando Vida.Previo a su llegada a la comunidad chiapaneca, el Presidente envió un saludo a los integrantes del EZLN y a todos los movimientos sociales.- Presidente, un mensaje para las bases de apoyo del EZLN que están en esta zona.- “Ah, pues un saludo afectuoso a todas a todos los compañeros, compañeras de los movimientos sociales de todas las organizaciones”, señaló López Obrador.Durante la asamblea ejidal llamó a los chiapanecos a aprovechar los programas sociales durante los seis años de su administración toda vez que dijo, puede regresar “la mafia del poder” en este contexto insistió que no busca ser dictador ni cacique.Les pidió a los beneficiarios del programa no autoengañarse y no dejar de trabajar por sentir seguros los apoyos. Con la consigna “compañero, escucha en la hamaca no se lucha” el mandatario pidió que no se emborrachen y sin mencionar el nombre de la marca pidió no consumir “agua puerca”, “chesco” y sí productos naturales como el pozol.“Me siento muy contento aquí con ustedes les pido que no dejen pasar la oportunidad yo nada más voy a estar seis años porque soy partidario del principio del sufragio efectivo no elección, no aspiro a ser dictador ni cacique, ya terminé mi misión por eso tengo prisa para que avancemos lo más que se pueda que no se las pongamos fácil a los de la mafia del poder, que si ellos vuelven otra vez, que les cueste trabajo echar para atrás lo que se haya conseguido, lo que se haya avanzado”.​El titular del Ejecutivo recalcó el llamado a los habitantes de Ocosingo a cuidar del programa Sembrando Vida y urgió a reactivar la siembra de árboles maderables como la caoba, la teka, hule y cacao para el desarrollo en Chiapas.“Pero ya nada más es este tiempo y puede que el pueblo que es el que manda, decida que continúe la misma política pero puede también cambiar, entonces no dejemos pasar esta oportunidad que se aproveche, que realmente se siembre, que realmente se cultive la tierra que estemos sembrando los árboles, nada de estarnos autoengañando, nada de decir sí, voy a sembrar y estar echando mentira, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, la mentira es del demonio, la verdad es cristiana”, subrayó.