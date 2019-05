Fabián no descarta volver

La idea de volver a portar los colores de Chivas es algo a lo que no le huye Marco Fabián, quien según su padre, no descarta regresar a la Liga MX tras su paso por la Bundesliga y ahora la MLS.“Antes del cierre de registros para este torneo, por ahí hubo ofertas de dos equipos mexicanos, lo dejaron hasta el último y al final agarró Philadelphia, que lo estaba buscando desde antes. Yo también trabajé en la MLS, es una Liga que ha crecido bastante y él está muy contento, pero no descarta en algún momento llegar a la Liga Mexicana y si es Chivas, mejor, por la situación que está pasando”, reveló Marco Antonio Fabián Vázquez.Asimismo, el progenitor del medallista olímpico en Londres 12 aseguró que: “yo le comento a Marco y me dice: ‘Yo encantado, papá; si me hablan y me ofrecen, con mucho gusto voy a Chivas”.El padre de Marco Fabián también compartió que tanto a él como a su hijo les “da mucha tristeza” la situación por la que atraviesa el Rebaño Sagrado, incluso detalló que quieren ayudar a que esto termine, motivo por el cual estaría dispuesto a retornar a las filas del club donde se formó.