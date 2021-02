Fabiola Guajardo se lanza como cantante y saca dueto con Kalimba

Escuchar Nota



“A mí desde muy chiquita me encanta cantar, me fascina, mi papá canta divino, mi hermano estaba en un grupo musical en Monterrey por seguir este sueño. Aparte de la actuación, yo abrí el grupo Reinas de Corazones donde cantaba y era muy feliz, pero se nos atravesó la pandemia”, explicó Fabiola, quien dijo que además de Contigo, ya tiene listos tres temas más.

Saltillo, Coah-. Tras una amistad de 13 años,le entraron al cachondeo y al apapacho, pero sin besos ni perreo.El cantante y la actriz iniciaron una relación y cupido fue la música que hizo posible elde corte pop urbano.En esta canción también colaboraquien se encargó de ponerle el flow urbano a la melodía.“Kalimba y yofui a su casa y me dijo ‘a ver canta para ver si podemos hacer algo juntos’ y yo canté y le gustó mucho”, señaló la actriz regia.“Estoy feliz porque creo quey guía, todo el mundo sabemos que es un gran músico, ¿qué género no le va?”.Tras escucharla cantar uny se pusieron a componer y así nació Contigo.“Fabiola tiene muy bonita voz,”, dijo Kalimba, “lo más importante de la voz no es que esté en la tonalidad y la colocación correcta, es que cuando ella cante se sienta en los huesos.“Se dejó guiar, como ella realmente siente lo que está cantando, lo transmite.y no llega al perreo, pero sí al cachondeo, al apapacho, es una canción cálida, rica, romántica”.Kalimba bromeó con Fabiola que en el video que se estrenó la semana pasada no hubo besos, pero ella nerviosa le dijo que por la pandemia.La regia adelantó que además de dar continuidad a su faceta como actriz con un par de proyectos en puerta, así como la serie Buscando a Frida que ya está al aire, seguirá sorprendiendo al público con temas nuevos bajo el mismo concepto pop urbano con letras llegadoras porque a ella le gustan