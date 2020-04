Fabrican casetas sanitizantes en Sabinas

Escuchar Nota

"Juntos vamos a salir de esto, pero es importante que compremos a nuestros comerciantes, es necesario que salgamos de este bache en el que nos encontramos" sentenció.



que en apoyo con empresas cómo Avomex y del Ingeniero Juan Pablo Guerrero Moyeda de Telmex Lada Nacional, quién fabricó las casetas sanitizantes que se están instalando en la región, y además fue enfático al resaltar, que este tipo de ayuda no debe ser politizada por quienes son o pretenden aspirar a un puesto de elección popular.Indicó que gracias al esfuerzo realizado en la región carbonifera, por alcaldes y la Jurisdicción Sanitaria 03 que encabeza el doctor David Mussi Garza, es que se han obtenido excelentes resultados en la región, pues el único caso que ha resultado positivo, venía importado de la ciudad de Denton, Texas., no salir de casa es importantísimo para que Coahuila y la Carbonífera, sigan siendo ejemplos del manejo de esta emergencia sanitaria.Respecto a la situación económica que prevalece, no solo por la emergencia sanitaria sino por los pedidos de carbón, indicó que hay que apoyar al pequeño comercio local, dentro de las posibilidades que haya, hay que comprarle a los locales.De la misma forma, indicó que los empresarios sabinenses, buscarán la forma de algún modo apoyar esta actividad, a pesar de lo maltratado de la economía, alguna forma habrá de apoyar para la construcción de nuevas casetas.