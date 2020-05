Fabrican cubrebocas con diseños inspirados en icónicos luchadores

Escuchar Nota

.- Desde la tercera cuerda se lanzaron, su hermanay su primocontra elEllos producen cubrebocas y bozales con las icónicas máscaras de la lucha libre mexicana para enfrentar la pandemia del., entre otras leyendas, están presentes en los diseños que ya han sido exportados a Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, desde el taller familiar ubicado en Ixtapaluca, Estado de México.A un año de iniciar este negocio, originalmente para máscaras distribuidas en la, y el diseño de las máscaras de nuevos luchadores, la familia se reinventó debido a que sus ventas cayeron y decidieron hacer los cubrebocas y el bozal que ha sido un éxito entre los aficionados al pancracio por tener mayor cobertura en el rostro de manera más cómoda.Pasó lo de lay entonces quisimos adaptarnos porque ya casi no hubo ingresos, cerraron las arenas, empezamos a vender menos y decidimos hacer lo de los cubrebocas, ya habíamos visto que había, pero no con el diseño que nosotros tenemos, que ya es tipo bozal, se me ocurrió y tuvo éxito, y hasta ahorita tenemos muchos pedidos gracias a Dios”, declaró, quien comenzó el negocio.La emprendedora encuentra en el diseño y en la lucha libre una gran pasión.Aprendió desde niña sobre las leyendas del cuadrilátero de la mano de su padre y, tras su fallecimiento, su hermana le enseñó a coser y el negocio de la confección de máscaras.El trabajo de las hermanas ha cruzado fronteras en esta temporada de pandemia.Los pedidos de estos aditamentos luchísticos llegaron a, y próximamente a Laredo, Texas y Chile.Para su primo, socio del negocio, es un gran orgullo poder estar en el mercado con productos de buena calidad que usan para las máscaras y poder contribuir a que el mundo se sienta de mejor ánimo con una tradición mexicana.Los cubrebocas y bozales tienen cuatro capas de tela y pueden verse los diferentes modelos en la. En promedio tardan en elaborar entre 2 y 5 horas los productos para perfeccionar los detalles de costura.