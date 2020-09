Facebook agregará un nuevo botón para ventas

Escuchar Nota

México.- Facebook ha buscado nuevas maneras de hacer que los usuarios compren a través de la plataforma social y, por ejemplo, en Instagram recientemente ha presentado nuevas herramientas. Con esa misma estrategia está lanzando una nueva pestaña en su aplicación principal llamada Facebook Shop.



A través de esa nueva función los creadores y las marcas de la red social pueden convertir sus páginas en tiendas para hacer negocios y que los usuarios puedan encontrar opciones y realizar compras de una manera más simple.



Hasta ahora Facebook contaba con una pestaña mostrando artículos que considera podían ser de interés para los usuarios quienes tenían que dirigirse a la página del comprador o hacer contacto con él para concretar la compra. Sin embargo, en Facebook Shop podrán hacerlo sin salir de la aplicación.



La estrategia de la compañía no solo está basada en facilitar el encontrar y comprar diversos productos desde sus plataformas, también está aplicando tecnologías como la inteligencia artificial para reconocer elementos como la marca, el color, el diseño y el estilo de manea que el usuario encuentre justo lo que prefiere en su perfil, por ejemplo, si realiza una búsqueda específica de algún artículo de su interés.



Lo anterior significa que las empresas que deseen vender desde Facebook contarán con más herramientas para poder personalizar sus páginas y tiendas. Podrán por ejemplo utilizar un nuevo diseño para presentar productos individuales o grupales, además de crear una nueva página de información y una vista previa en tiempo real del diseño de sus colecciones.



Además, según se dio a conocer en medios de Estados Unidos, la compañía está implementando soporte para Checkout en Instagram y Facebook, una herramienta mediante la cual podrá ayudar a las personas a comprar de una manera más simple y segura a través de sus plataformas sociales sin necesidad de salir de la aplicación.



Una actualización más que estará disponible para los usuarios es el poder guardar la información de sus medios de pago de manera que, para completar sus pedidos, la aplicación recuerde su información y no necesite ingresarla nuevamente.



Contacto directo



Una de los medios que la red social ha encontrado para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios es ofrecer un medio de comunicación directa. Por ello es que Facebook también está presentando soporte para que pueda chatear con las empresas en las tiendas de Facebook a través de Messenger, Instagram Direct o WhatsApp.



Aunque por ahora esa función solo está disponible para algunos usuarios y solo brinda acceso a Messenger e Instagram Direct, la compañía dijo que pronto también se agregará una opción para WhatsApp. Como ejemplo de ello, en India, Facebook se asoció recientemente con la empresa Reliance Jio para permitir que los clientes pidan alimentos a través de WhatsApp.



Por otra parte, la compañía citó su propio estudio para señalar que el 85% de las personas en todo el mundo están comprando en línea debido a la pandemia de Covid-19. Por lo que la implementación de nuevas funciones de compra significa que al menos algunas de las personas, que viven en los Estados Unidos, podrían estar dispuestas a comprar a través de su plataforma.



Tomando en cuenta que muchas marcas tienen una presencia significativa en las redes la introducción de nuevas pestañas para que los clientes vean fácilmente sus productos y compren sin salir de la plataforma podría ser una estrategia de gana-ganar.



Sin embargo cabe destacar que, al menos por ahora, todas las nuevas funciones enfocadas a las ventas en línea solo comenzarán a implementarse en los Estados Unidos a partir de esta semana y no hay confirmación de que lo implementarán en más mercados.