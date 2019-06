Facebook anuncia su criptomoneda Libra

La multinacional estadounidense ha anunciado este martes la llegada de su propia criptomoneda, que podrá usarse tanto para transacciones entre particulares -al estilo de Bizum o Twyp- como para compras en establecimientos. Estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020. En total, 27 organizaciones apoyarán este ambicioso proyecto que aspira a "reinventar el dinero".Su nombre, Libra. A diferencia del bitcoin, una de las principales criptomonedas, funcionará como un "stablecoin", una criptomoneda creada con la finalidad de que su valor permanezca estable gracias al apoyo de entidades bancarias y empresas de comercio electrónico. Esta iniciativa permitirá que los 2.440 millones de usuarios mensuales de Facebook tengan acceso a cambiar dólares y otras monedas internacionales.Para su gestión se creará un consorcio con todas las empresas participantes, con lo que Facebook no podrá ejercer un control directo sobre la divisa. Se basará, como el resto de criptomonedas, en la tecnología "blockchain" o cadena de bloques "segura, escalable y confiable". De momento, contará con el respaldo de empresas, que reciben el calificativo de "miembros fundadores" dentro de la asociación, incluyen, además de Facebook, a Visa, Mastercard, Vodafone, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Lyft, Booking Holdings (propietaria de Booking.com, Priceline.com y Kayak.com) y la firma argentina de comercio electrónico Mercado Libre, entre otras.Lo que sí ha trascendido es que estará gestionada por un consorcio de empresas agrupadas bajo la Asociación Libra con sede en Ginebra (Suiza). No empezará a operar hasta el próximo año. También tendrá su aplicación independiente para sistemas operativos Android e iOS. Contará con una inversión de mil millones de dólares, según las estimaciones de los analistas.Facebook creará una empresa filial, Calibra, para iniciar el proceso de integración de esta criptomoneda dentro de sus servicios como Instagram o WhatsApp. Será también su cartera virtual para la moneda digital. Y, ahí, no se involucrarán las empresas de la asociación. Es, sin duda, el arma secreta de Facebook para gestionar este proyecto. Todavía se desconoce el valor inicial de Libra en la conversión a euros o dólares.