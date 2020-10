Facebook bloquea la publicidad de una marca de cebolla por ser demasiado sexual

Escuchar Nota

"Nos notificaron el otro día que era una 'imagen sexualmente explícita' que tuvieron que prohibir en el sitio. Supongo que algo de las dos formas redondas en la imagen pudo haber sido malinterpretado como senos o algo así, desnudas de alguna manera", señaló McLean.

"Sexualmente explícito', como si fuese imposible no ver algo sexual en ello", señaló.

La empresa canadiense. La plataforma indicó que la foto de su envase de semillas. A raíz de esta controvertida situación, la red social se vio obligada a rectificar.Gaze Seed pagaba a Facebook por la publicidad y se preparaba para lanzar otro anuncio a comienzos del 2020. Tras haber recibido la respuesta de la red social a su solicitud sobre un anuncio de cebollas, no pudieron hacer otra cosa más que reírse, comunicó a CBC el director de la empresa Jackson McLean.Efectivamente,Según el ejecutivo,. Lo que más le sorprendió a Jackson McLean fue la calificación de las cebollas presentada por Facebook.Aun así el empresario no excluyó la posibilidad de que esta decisión fuese probablemente tomada por un algoritmo utilizado por Facebook.Posteriormente,. McLean comunicó que la red social había aprobado su anuncio en línea para cebollas después de pedir que se revisara la decisión. A su vez, la jefa de comunicaciones de Facebook Canadá culpó de lo sucedido con Gaze Seed a la tecnología de filtrado utilizada por la red social."Usamos tecnología automatizada para mantener la desnudez fuera de nuestras aplicaciones, pero a veces no distingue una cebolla de, bueno, ya sabes. Hemos restaurado el anuncio y nos disculpamos por los problemas causados al negocio", señaló a CTV News De hecho, según McLean, esta. Los guisantes de la marca Little Marvel fueron acusados de promover el consumo de alcohol.