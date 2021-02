Facebook está desarrollando una red social de audio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La comunicación en internet se ha ido transformado a lo largo de los años. Pasamos del texto a las imágenes y luego al video, pero todo parece indicar que los usuarios están en búsqueda de nuevas opciones y las plataformas de audio se están poniendo de moda. La exclusiva plataforma Clubhouse es un ejemplo de ello y, al parecer Facebook ya está desarrollando la competencia.



De acuerdo con The New York Times (NYT) Facebook está construyendo una red social basada en chats de audio ya que la compañía tiene la intención de experimentar con a nuevas formas de comunicación y, considerando que Clubhouse es una aplicación que ha ganado popularidad por permitir que la gente se reúna en salas para hablar de varios temas, Facebook está viendo una oportunidad.



Según las personas que dieron las declaraciones, quienes permanecen en el anonimato pues no están autorizadas a hablar públicamente del tema, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, ha estado interesado en las plataformas de comunicación de audio, incluso, él mismo es miembro de Clubhouse en donde hace unos días dio una plática acerca de la realidad aumentada y virtual.



Ahora los ejecutivos de Facebook han ordenado a los empleados que diseñen un producto similar que ya está en sus primeras etapas de desarrollo. "Hemos estado conectando a las personas a través de tecnologías de audio y video durante muchos años y siempre estamos explorando nuevas formas de mejorar esa experiencia para las personas", dijo Emilie Haskell, una portavoz de Facebook.



Facebook tiene un historial de explorar las nuevas tecnologías y perseguir diferentes medios que han atraído a los usuarios, especialmente si esas audiencias son jóvenes. Basta recordar que la compañía compró el sitio para compartir fotos Instagram, la aplicación de mensajería WhatsApp y la empresa de realidad virtual Oculus cuando todas eran pequeñas startups. Lo que, por cierto, le ha traído problemas ya que la han acusado de detener la competencia y monopolizar la industria.



En esta ocasión no parece tener la intención de adquirir una plataforma como Clubhouse sino generar su propia versión como ya lo ha hecho en otras ocasiones como cuando creó Stories en Instagram, muy similar a Snapchat o Reels, la pestaña de video corto en Instagram que busca competir con TikTok. Incluso, cuando el servicio de videollamadas Zoom se hizo popular el año pasado, Facebook creó rápidamente Rooms, que permite la comunicación gratuita con hasta 50 personas.



También vale la pena señalar que Facebook ha incursionado en el desarrollo de aplicaciones experimentales a través de su equipo de Experimentación de Nuevos Productos. El equipo ha trabajado en plataformas de podcast, viajes y música, entre otros. Algunos de los cuales terminan siendo cerrados tras las primeras pruebas.



También es cierto que Facebook no es la única que está buscando la manera de entrar a las redes sociales de audio. Twitter por ejemplo está probando un producto llamado Spaces, que ofrece una función de chat de audio similar.



¿Qué ofrece Clubhouse?

Clubhouse es una plataforma social orientada exclusivamente al audio que invita a sus usuarios a reunirse en salas virtuales para platicar entre ellos o a escuchar conversaciones en directo.



Para acceder a la app es necesario contar con un dispositivo iOS, es decir que la red social, al menos por ahora, es exclusiva para la App Store de Apple. Además, algo que caracteriza a Clubhouse es la exclusividad por lo que solo se puede ser miembro a través de una invitación por parte de un usuario que ya esté registrado. Una vez dentro, podrás invitar a dos personas.



Si la descargas sin invitación solo podrás elegir y “apartar” tu nombre de usuario. Lo que podría valer la pena considerando que los creadores han manifestado sus intenciones de ampliar mucho más el alcance de su red social para que todo el mundo pueda usarla, aunque no hay detalles de cuándo podría suceder.



La app está basada en audios que se graban directamente desde el teléfono o los auriculares. Dado que los creadores quieren fomentar la espontaneidad no puedes subir contenido previamente grabado, esta regla también está relacionada con la seguridad pues lo que se habla en la app no sale de ella, ello significa que el audio que envías al participar en los grupos no se graba y no se pueden almacenar en un dispositivo.



Finalmente te explicamos que la plataforma se estructura en salas que crean los usuarios a las cuales pueden invitar solo a quienes ellos decidan o dejarlas abiertas solo como oyentes o participen en la charla aunque se pueden silenciar en cualquier momento.