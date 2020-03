Facebook Messenger estrena nuevo diseño

Escuchar Nota

. Facebook dice que la nueva versión de la aplicación se cargará el doble de rápido y será un cuarto del tamaño. De acuerdo con la compañía, la implementación se llevará a cabo "en las próximas semanas".En una publicación de Facebook, eldijo que. Si los cambios de velocidad funcionan como promete Facebook, podrían ser buenos: si abres la aplicación varias veces al día para chatear con amigos, cada segundo que no tengas que esperar para chatear debería ser una mejora. Para llevar a cabo el rediseño, Facebook dijo en un blog de ingeniería que reescribió completamente la base de código de la aplicación.señaló que con el nuevo diseño que es más simple,. Sin embargo, el viernes pasado, TechCrunch informó que este rediseño se acercaba, y. La pestaña también era donde podías encontrar juegos instantáneos, y aparentemente se eliminarán de la aplicación con este nuevo rediseño.Facebook dijo que está trabajando para recuperar las características eliminadas "pronto", pero no proporcionó una línea de tiempo. La compañía no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre qué funciones se eliminaron o cuándo podrían volver.Facebook anunció por última vez un rediseño de Messenger en mayo de 2018 . La compañía también prometió que el rediseño simplificaría la aplicación.