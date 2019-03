Facebook regresa a la normalidad; reparan fallas

Fueron más de nueve horas las que Facebook dejó sin servicio a sus más de 1.52 mil millones de usuarios diarios.Los problemas, que comenzaron cerca de las 10 de la mañana, ocasionaron que los perfiles, así como publicaciones no cargaran correctamente. Tampoco se podía publicar nuevas entradas o enviar imágenes, en el caso de WhatsApp.De acuerdo con el sitio Outage Report, las fallas comenzaron a solucionarse pasadas las 19:20 horas, hora de la ciudad de México. No obstante, usuarios de países como Estados Unidos y Reino Unido aún reportan inconsistencias en el servicio.Poco después de que comenzaron los reportes, Facebook publicó en su cuenta de Twitter que habían sido notificados de las fallas y que estaban trabajando en solucionarlas.Por su parte, Instagram —que al igual que WhatsApp no ha vuelto a la normalidad— publicó un mensaje similar en el que pedía paciencia a sus usuarios, pues intentaban solucionar la falla lo más pronto posible.WhatsApp, por su parte, no dio ningún anuncio sobre las fallas que su plataforma presentaba.