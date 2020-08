Facebook retira video de Trump por difundir información falsa sobre el Covid-19

Escuchar Nota

respecto a la pandemia del Covid-19.El video se trata de una entrevista en la cadena Fox News en la queEl portavoz de la red social, Andy Stone, dijo a “The Washington Post” que, “lo cual es una violación a nuestras políticas sobre información errónea de Covid-19”.Según el medio, es la primera vez que Facebook retira algo del presidente por violar las políticas de la compañía sobre información errónea codiciosa.El pasado 27 de julio, Twitter retiró un video posteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que difundía información falsa sobre el nuevo coronavirus, informó la red social.Este video también fue eliminado por Facebook el lunes 27 de julio por la noche, dijo un portavoz de la red social líder. "Hemos eliminado el video por compartir información falsa sobre curas y tratamientos para la Covid-19", indicó un portavoz de Facebook.Las imágenes muestran a un grupo de médicos haciendo afirmaciones falsas y engañosas sobre la pandemia de coronavirus. Dicen, por ejemplo, que las mascarillas no son necesarias para detener la enfermedad.Según el Washington Post, más de 14 millones de personas lo vieron a través de Facebook. Horas después, Trump tuiteó varios clips del mismo video a sus 84,2 millones de seguidores.En un momento en el que el número de infecciones y muertes por Covid-19 sigue aumentando en Estados unidos, su presidente, Donald Trump, insistió este miércoles en la idea de reabrir las escuelas porque el coronavirus "desaparecerá".En total, Estados Unidos ha superado los 4.79 millones de infecciones por Covid-19 y ha registrado 157 mil 266 muertes, de acuerdo con el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.Para justificar su opinión sobre la vuelta a las aulas en persona,Estos comentarios causaron revuelo en las redes sociales, especialmente en Twitter, tal como esperaba el mandatario.Otro especialista que no comparte esa opinión con Trump es el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, que ha explicado en repetidas ocasiones que la evidencia científica señala que los niños pueden jugar un papel crucial en la transmisión comunitaria.En lo que sí coincide Fauci es en la necesidad de reabrir las escuelas, siempre que las condiciones de seguridad estén aseguradas, porque ayudará al desarrollo psicológico y nutricional de los estudiantes.Más recientemente, Twitter inhabilitó un video de campaña retuiteado por el presidente después de una queja del grupo Linkin Park, que desafió el uso no autorizado de su música.Con información de AFP y El Universal