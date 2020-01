Facebook se rinde: no habrá publicidad en WhatsApp

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Facebook Inc. está dando marcha atrás a los esfuerzos para vender anuncios en WhatsApp, marcando un retiro de un plan controvertido que llevó a los creadores del popular servicio de mensajería a renunciar hace más de 18 meses, reportó The Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.



El diario dijo que WhatsApp en los últimos meses disolvió un equipo que se había establecido para encontrar las mejores formas de integrar anuncios en el servicio, según las fuentes. El trabajo del equipo se eliminó del código de WhatsApp, indicaron.



El cambio marca un revés en la búsqueda del gigante de las redes sociales para monetizar WhatsApp, que compró en 22 mil millones de dólares en 2014 y que aún no ha pagado dividendos financieros, a pesar de que el servicio es utilizado por más de 1.5 mil millones de personas en todo el mundo.



La compañía finalmente planea introducir anuncios en su función de Estado, una función de publicación efímera similar a las Historias de Instagram, pero por ahora el enfoque está en las características que permiten a las empresas comunicarse con los clientes y organizar esos contactos, dijo la fuente.