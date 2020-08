Facebook te avisará si compartes información peligrosa o vieja

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La propagación de noticias falsas en las redes sociales es un tema que las plataformas han buscado combatir por medio de diversas estrategias. Una de las maneras que han encontrado, es darla mayor información y responsabilidad a los usuarios, por ello ahora Facebook te enviará una alerta cuando compartas una publicación con imágenes pasadas y potencialmente dañinas.



A partir del día de hoy los usuarios de Facebook en México comenzarán a ver esta nueva función que les permitirá obtener mayor contexto cuando sus publicaciones puedan representar algún riesgo en la comunidad de la red social.



“Esta es una nueva forma de dar a las personas más información sobre el contenido que están compartiendo y prevenir un daño en el mundo offline y un paso más para combatir la desinformación”, señaló la compañía en un comunicado.



Facebook explicó que se basará en dos tipos de señales para determinar cuándo es necesario enviar la notificación a los usuarios:



Cuando la publicación es vieja, es decir que fue subida a Facebook por primera vez por lo menos un año atrás.



Cuando se considera potencialmente dañina, lo cual, señala la empresa, se determina a través del uso de sus sistemas de inteligencia artificial.



Este es un paso más que la plataforma implementa con la intención de que los usuarios estén mejor informados con respecto a lo que ven en la red social y no caigan en potenciales engaños.



En ese mismo sentido, cabe recordar que, en junio, Facebook anunció que desplegará una pantalla de notificación para hacerle saber a las personas que las noticias que están a punto de compartir tienen más de 90 días de haber sido publicadas. La intención es que los usuarios tengan el contexto necesario para tomar decisiones informadas sobre qué compartir en Facebook, “la pantalla de notificación aparece cuando las personas dan click en el botón de ‘Compartir’ en artículos con más de 90 días de antigüedad, pero las personas podrán seguir compartiendo la noticia en caso de que decidan que sigue siendo relevante”, detalló la compañía.



También mejoraron WhatsApp



Con el mismo objetivo de impedir que la información falsa o imprecisa llegue a los usuarios, Facebook también anunció nuevas herramientas en WhatsApp, su plataforma de mensajería más popular.



El primer paso que la empresa implementó fue colocar una etiqueta especial de "Reenviado" para que las personas pudieran saber cuándo un mensaje recibido no fue escrito por quien lo está enviando sino que lo tomó de otro chat y lo reenvío.



Otra de las funciones que WhatsApp lanzó para evitar la propagación indiscriminada de mensajes fue establecer límites en el reenvío. A partir de entonces solo es posible elegir cinco chats para el reenvío automático.



Sin embargo, y sobre todo tomando en cuenta que la emergencia sanitaria por Covid-19 mantuvo a las personas muy atentas al tema provocando la creación de noticias falsas o engaños relacionados, Facebook tomó la decisión de agregar una herramienta para que los usuarios puedan comprobar lo que leen.



Desde hace algunos días WhatsApp agregó un botón con una lupa mediante el cual los usuarios pueden subir el mensaje que recibieron directamente a su navegador para buscarlo en internet, de manera que les sea posible saber de dónde viene dicha información y, en su caso, si ha sido reportada como falsa. Facebook aseguró que, aunque el mensaje se busque en línea, el cifrado en la app se mantiene, por lo que ellos no tienen acceso a leer el contenido de los mensajes.



La función de búsqueda ya está disponible en México para quienes usen las versiones más recientes de WhatsApp en Android, iOS y WhatsApp Web.