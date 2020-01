Facebook traduce por error nombre de Xi Jinping como ‘señor Agujero de mier…’

Escuchar Nota

Nueva York.- Facebook se ha disculpado este sábado por la traducción errónea del nombre del presidente chino Xi Jinping, en su plataforma, que se convertía en "Mr. Shithole" ("Señor Agujero de mierda", en inglés) tras la traducción automática del birmano al inglés.



"Hemos solucionado el problema respecto a las traducciones del birmano al inglés en Facebook y estamos trabajando para identificar la causa (del suceso) para garantizar que esto no vuelva a ocurrir", reza un comunicado el gigante tecnológico, citado por Reuters. "Este problema no es un reflejo de la manera cómo nuestros productos deben trabajar y nos disculpamos sinceramente por el insulto que esto ha causado", agrega.



De acuerdo con la agencia británica, el error fue descubierto en el segundo día de la visita del mandatario chino a Myanmar. Xi se reunió con la consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, y ambos políticos firmaron numerosos acuerdos sobre la cooperación mutua. Sin embargo, la traducción de un post sobre el encuentro, publicado en la cuenta oficial de Suu Kyi en Facebook, contenía el tratamiento ofensivo respecto al mandatario chino.



No es la primera vez que Facebook aparece en noticias por errores en su traducción del birmano. En el 2018 hasta bloqueó la función de la traducción de este idioma, después de que Reuters informara de que se realizaba con errores. De esta manera, Facebook traducía una publicación con el llamamiento de matar a los rohinyá musulmanes en Myanmar como "yo no debería tener un arco iris en Myanmar".



