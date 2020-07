Facilitará el T-MEC quejas contra México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país puede ser acusado de violaciones comerciales y laborales a través de testimonios anónimos.



El capítulo 31 de solución de controversias entre Estado-Estado establece que será posible presentar esta figura para algún caso.



El problema que podría causar esta figura es el uso que se le vaya a dar, advirtió Adrián Vázquez, socio de Vázquez Tercero y Zepeda, despacho de abogados en comercio internacional.

“Si esa figura pretende ser usada para que los sindicatos americanos sean los que presenten estos testimonios anónimos y manden a cualquier persona a dar una testimonial, ese es el peligro, no tanto si son o no anónimos, sino cómo se le va a dar uso a esa figura”, explicó.



Para Kenneth Smith, quien fue jefe negociador del T-MEC, esta herramienta no es garantía de que se pueda ganar un caso, pero sí es otro elemento a través del cual Estados Unidos podría presentar pruebas adicionales.



“Bajo un esquema de testimonios anónimos, me parece que puede generar el incentivo para que ya sea individuos, empresas o ya sea sindicatos del país que demanda, pues lancen una serie de acusaciones donde no van a tener ninguna responsabilidad por presentar falsos testimonios”, afirmó.



Aunque estos testimonios pueden emplearse en controversias comerciales y laborales, es en este último tema donde México está más expuesto.