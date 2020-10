‘Esta niña con unos golpes aflojaba’: los comentarios misóginos de profesor de la UNAM

Escuchar Nota

Mario Chin, profesor de la Facultad de Química. pic.twitter.com/uUrS6Dz9ry — Colectiva Toffana FQ (@ToffanaFQ) October 19, 2020

“Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”, le expresa el profesor a la alumna.

“Ante la publicación de un video en redes sociales donde se expresen comentarios sexistas y misóginos, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del departamento de Fisicoquímica”, menciona con respecto a Chin.



“También derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas”, informa Bedolla con relación a Zentella.

“No se podrán hacer capturas de imágenes, grabar ni difundir por ningún medio las clases en línea, así como las actividades para las evaluaciones y presentaciones en la misma modalidad en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sin el consentimiento por escrito de quien imparta dichas clase”, mencionan.



(UNAM)después de que se viralizaran videos en los que ambos lanzan comentarios misóginos.Mario China la violencia contra la mujer.ChinAunque, con una sonrisa en los labios Chin contó a los alumnos que la razón de llamar a esta mujer así era porque “aflojaba con unos golpes”.Por otra parte, la, que mantiene tomada la Facultad de Química desde el jueves 15 de octubre, publicó un video en el que Zentella dialoga con una alumna.Después de tratar temas referentes a los contenidos, y el modo en el que la alumna ha accedido a ellos,, no la sustituye.Cuando la alumna le pregunta qué podría hacer en ese caso, aceptando que la lectura posterior no suple el conocimiento adquirido con las clases, Zentella responde.Tras la publicación de ambos videosde Chin y Zentella.Ante la indignación de alumnos y usuarios de redes sociales, la UNAM lanzó un comunicado en el que informa que ambos profesores, Mario Chin y Arturo Zentella, fueron separados de los grupos en los que sucedieron los eventos.Carlos Bedolla, director de la Facultad, firma la misiva en la que se comunica queSegún Bedolla, derivado de la denuncia de alumnas por violencia de género, en contra de Zentella, también se decidió que se mantenga separado de los alumnos, cuyas clases momentáneamente son digitales.Al final del comunicado,de género.Recientemente, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán prohibió a sus alumnos grabar, tomar fotos o difundir por cualquier medio lo que sucede en las clases en línea.Si los alumnos deciden incumplir esta nueva disposición, serán acreedores a una sanción no especificada, según un comunicado de la misma FES.