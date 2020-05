Fake news: Alertan por este VIDEO que promete curar Covid-19

Escuchar Nota

Me ando deschongando en WhatsApp, porque me mandaron un video de un “doctor” Gerardo González Sandoval, que empieza diciendo que “los poderes fácticos quieren que tengamos miedo”, al Covid-19.

Reviso y el tipo es HOMEÓPATA.

Que se meta sus gotitas por enema y luego opine... — Gabriela Vives (@AGabrielaVives) April 24, 2020

A pesar de que parecería que la tecnología sería una aliada en medio del combate al coronavirus, las redes también han servido para lanzar toda clase de, justo como la de un doctor de Guadalajara, Jalisco.De acuerdo con la información, desde hace varios días circula en redes un video que muestra aladvirtiendo sobre el coronavirus.PeroEn su video, el doctor Gerardo González Sandoval busca “tranquilizar” a la población para hacer entender a las personas en medio de la pandemia, pero su mensaje es completamente erróneo.El doctor asegura que esto se trata de poderes fácticos y que es el gobierno el que busca controlar a la población por medio del nuevo virus.“No quiero decir que esto sea una falsedad, los virus corona siempre han existido, se ha demostrado que no tiene que paralizar el sistema. Pero entiendan una cosa, el miedo sí los puede paralizar”, asegura.Además, el sujeto asegura que esto es un mecanismo para “sicotizar” a la población.En su lugar, el sujeto dice que las personas deben salir a la calle, por lo que invita a la población a no tener miedo y “mantenerse fuertes para controlar al sistema inmune por medio de la mente”.“Todo es mental, yo no digo que exista el virus; pero esto lo crea la mente humana, alguien que te está controlando”, subraya el sujeto.González Sandoval también asegura que con la vacuna se crearán nuevas enfermedades, por lo que se generó una gran polémica en redes.