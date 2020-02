Falla acuerdo en salud entre panistas y AMLO

Escuchar Nota

"Tendremos que ver los detalles de una contrapropuesta que se nos presenta, donde tenemos que tener números muy claros con el director del Insabi, pero eso lo veremos los próximos días. No se ha firmado nada", explicó el Gobernador Orozco.



"Justamente: todo va en la gratuidad. La gratuidad va en la mesa con base en las corridas financieras que tendremos que analizar", indicó.



"Necesitamos ver las corridas financieras", dijo también.



"Nosotros no hemos variado nuestra postura, nuestra posición es la misma desde que nos llegó a nosotros la doble posibilidad de coordinarnos como Estado adherido o no adherido. Nosotros desde el principio vimos con toda claridad que el esquema que más conviene a Chihuahua, a la gente, es el de no adherido para no arriesgar innecesariamente la calidad de los servicios en la atención a la salud, sin dejar de coordinarnos en todo con la Federación", dijo el Gobernador en videoconferencia con medios de comunicación.



"Desde el principio era posible la firma del convenio de coordinación con el Insabi, eso nunca ha estado en duda, porque se trata de una nueva Ley General de Salud, que obliga a todas las entidades federativas, lo que siempre dije es que al darnos el propio Gobierno Federal dos opciones, se vería cuál es la que mejor le conviene a Chihuahua, pensando en la gente, la población, nuestro personal médico, enfermeras, administrativos, no lo que le acomode o no a la administración, sino pensando fundamentalmente en Chihuahua", explicó.



para definir los términos de su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).El factor de la gratuidad en el acceso a los servicios de salud atoró las cosas, según explicó el presidente de laApenas el viernes pasado, los Mandatarios habían alcanzado un acuerdo preliminar con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, para ratificarlo en la comida con el Ejecutivo federal, pero los planes no se concretaron.--"¿No se iba a cerrar hoy?", se le preguntó.--"Bueno, hay detalles, sobre todo en materia de corridas financieras en los fondos", aseguró.Orozco reveló que el Gobierno federal presentó una nueva propuesta para determinar cómo distribuir los fondos basándose en corridas históricas, y dicha parte aun no es presentada a los Gobernadores.Al ser cuestionado por la gratuidad del Instituto aseguró que dicho tema fue el que causó discrepancia entre las partes.Los Gobernadores habían propuesto que la gratuidad fuese progresiva. Por lo pronto, ningún ejecutivo panista ha concretado el vínculo con el Insabi.El queretano Francisco Domínguez aseguró que la reunión había sido "muy productiva", a pesar de que no afloraron acuerdos.El Presidente, según explicó Domínguez, pidió a los panistas sentarse a la mesa y deliberar en torno a la contrapropuesta.El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que firmarán con el Insabi el convenio de coordinación como Estado no adherido.Destacó que Chihuahua mantendrá la colaboración con el Gobierno Federal y lo acompañará en la compra consolidada de medicamentos, insumos, materiales de curación, vacunas e incluso de equipamiento para las unidades de salud.El Gobernador señaló que se firmará el convenio de colaboración de modelo único de atención a la salud, de la obligación de la gratuidad, de la cobertura universal a la población abierta, pero no van a centralizar la operación ni a transferir los recursos humanos del sistema de salud al Gobierno Federal., los recursos para garantizar a toda la población abierta, la gratuidad del servicio médico de manera progresiva y para asumir el nuevo modelo de atención médica que señala la ley.En la comida, López Obrador ofreció pescado al pipián a sus invitados.Con información de Pedro Sánchez.