Falla el mexicano Romo y Astros pegan primero

Estados Unidos.- El mexicano Sergio Romo no tuvo la mejor de las suertes en el juego 1 de playoffs entre Astros y Mellizos.



José Altuve gestionó un boleto de Romo con las bases llenas para que entrara la carrera de la ventaja en la novena entrada, y los Astros de Houston vencieron este martes 4-1 a los Mellizos de Minnesota, en el comienzo de su serie de playoffs.



La base por bolas que obtuvo el venezolano Altuve llegó después de un error del campocorto dominicano Jorge Polanco, con dos outs.



Así, se estiró la racha sin precedente de los Mellizos, que han perdido 17 juegos consecutivos en la postemporada.



Bajo las órdenes del manager Dusty Baker, los Astros se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado un duelo de playoffs después de clasificarse con una foja negativa.



El segundo juego en la serie a un máximo de tres está programado para este miércoles, también en el Target Field.



El dominicano Framber Valdez, quien cumplió 10 aperturas en la campaña regular por los Astros, resolvió cinco innings en blanco, como relevo de Zack Greinke, y se apuntó el triunfo. El bullpen de Houston se mantuvo así fresco para el resto de la serie.



Valdez permitió sólo dos hits en el noveno capítulo, con un out. Sin embargo, el juego terminó con una doble matanza tras una roleta del venezolano Willians Astudillo.



Rocco Baldelli, el manager de los Mellizos, envió a la lomita a Romo, el quinto de seis lanzadores, para comenzar el noveno episodio. Los Astros llenaron las bases con dos sencillos y luego vino el error de Polanco, quien controló un rodado base pero tiró muy abajo a la intermedia, lo que impidió realizar el out forzado.