Falla estrategia al Tuca Ferretti

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La displicencia de los Tigres cobró factura y el Pachuca les arrebató el empate en los últimos minutos del partido en el estadio Universitario.



A pesar de contar con uno de los planteles más sólidos del Guard1anes 2020, los felinos, dirigidos por Ricardo Ferretti, se veían felices con el 1-0, pero Ismael Sosa, exjugador regiomontano, aprovechó un error de Carlos Salcedo y les sacó la igualada.



Los universitarios pecaron de confianza. Al tener ventaja, no buscaron más el arco rival y se fueron con un punto, en lugar de tres.









A lo Tuca



Fue un partido muy al estilo de los Tigres, que, a pesar del poderío de su plantel, no presionó tanto a su rival. Durante el primer tiempo se vivieron pocas acciones por cada equipo, con la posesión del balón para los locales.



En 45 minutos, los Tuzos no le quitaron el esférico a los jugadores de Ricardo Ferretti.



Para la segunda parte, muy temprano, Jesús Dueñas marcó a favor de los felinos (minuto 52), con un disparo por debajo, pegado al poste más lejano de Oscar Ustari.



Con la ventaja a su favor, Ferretti aplicó lo que más le gusta, otorgar el balón al contrincante, defender bien, esperar la desesperación y aniquilar con un contragolpe.



El Pachuca estuvo mejor al tener el balón, mas fue estéril en aproximarse al área de Nahuel Guzmán. Felipe Pardo, refuerzo para el torneo, erró lo que parecía el empate y, además de esa jugada, Ismael Sosa probó suerte desde lejos, sin encontrar potencia para inquietar al meta argentino.



Tanta fue la tranquilidad de los felinos que, en un rechace de Guzmán, Sosa vacunó (minuto 85) para que los Tuzos rescataran el empate y se llevaron el punto de regreso a casa.



Con tanta calidad, la displicencia de los Tigres les costó el triunfo.