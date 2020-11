Falla FGR en fincar cargo a García Luna

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República falló en su primer intento de acción penal contra Genaro García Luna.



De acuerdo con informes ministeriales y judiciales, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur negó una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, por el delito de enriquecimiento ilícito.



En su decisión, fechada el pasado jueves 5 de noviembre, el impartidor de justicia estimó que los datos de prueba ofrecidos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales no son suficientes para presumir la probable responsabilidad del colaborador del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.



La Fiscalía ahora tiene dos opciones, apelar el fallo ante un tribunal unitario con el propósito de que sea revocada la negativa o, en su defecto, solicitar la devolución del expediente y volver a replantear la imputación para presentar de nueva cuenta la solicitud del mandamiento de captura.



En diciembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la FGR una denuncia de hechos contra García Luna por diversos delitos, uno de ellos el de enriquecimiento ilícito.



El organismo de la Secretaría de Hacienda concluyó una investigación que establece que durante el sexenio pasado el Gobierno federal pagó contratos por 390 millones de dólares y 270 millones de pesos a Nunvav, empresa que a su vez trianguló fondos a una compañía de García Luna.



Nunvav transfirió 9 millones de pesos y 309 mil dólares a Incit Holding, una compañía que tenía el mismo domicilio que el despacho de García Luna en Florida; también trianguló 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management, de la que es titular el ex funcionario.



A raíz de este hallazgo, la UIF procedió a congelar 11 cuentas bancarias de empresas supuestamente vinculadas a García Luna, incluidas las de una de las hermanas del ex funcionario y las de su esposa Linda Cristina Pereyra.



En abril pasado, la UIF también denunció por lavado de dinero a colaboradores de García Luna como Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y Ramón Pequeño, ex titular de la División Antidrogas de la Policía Federal.



García Luna fue detenido el 10 de diciembre pasado en Texas, con base en una acusación por tráfico de cocaína y conspiración ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. A la fecha, permanece preso en esa ciudad.