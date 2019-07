Falla Gobierno en fomentar inversión: IP

El sector comercio advirtió que el Gobierno federal aún no ha realizado acciones de fomento a la inversión a pesar del compromiso asumido públicamente del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios del País.Al hacer un balance sobre la gestión de López Obrador, a un año de que ganara la elección presidencial, José Manuel López, titular de Concanaco, señaló que en el inicio del sexenio se presentaron situaciones que han generado incertidumbre entre los inversionistas extranjeros y nacionales, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y las Zonas Económicas Especiales.Expresó que el Gobierno federal debe cumplir los compromisos asumidos, ya que no se puede pasar el sexenio con más planes, pues es necesario definir las prioridades."Hay condiciones necesarias, pero no suficientes, para alcanzar un crecimiento anual del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, debido a la demora en la aplicación del gasto público, la disminución de la inversión pública y privada, y la desaceleración de la economía global", enfatizó.Para llegar al crecimiento económico planteado, sostuvo, el Gobierno federal debe ser un facilitador de la inversión, generar las condiciones de seguridad y de confianza, un entorno favorable para las empresas, y que la dinámica económica sea impulsada por la iniciativa privada.Por otro lado, expuso que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, era la oportunidad para fijar la hoja de ruta a seguir en el sexenio, pero calificó de lamentablemente que en este documento no se hayan recogido las propuestas e inquietudes de la sociedad civil y los sectores productivos."Ahora, esperamos que las propuestas incluidas en el primer ejercicio de parlamento abierto para un Plan Nacional de Desarrollo en nuestra historia, se incorporen a la ejecución de las políticas públicas por medio de los programas sectoriales, porque el PND aprobado marca los objetivos, sin precisar la manera en que se alcanzarán", manifestó.En contraste, aseguró que el combate a la corrupción, la comunicación con la ciudadanía y las acciones en materia de seguridad, como la iniciativa de la Guardia Nacional, el redimensionamiento de la burocracia, la austeridad en las dependencias federales, los apoyos a grupos vulnerables y los acuerdos con el sector empresarial, se encuentran entre las acciones que esperan resultados positivos para esta administración de gobierno que cumple sus primeros siete meses.