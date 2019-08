Falla Paola; plata para Lolita

Pocas veces se ha visto el nombre de Paola Espinosa Sánchez en el último lugar de la gráfica de una competencia de clavados.La suerte no acompañó a la doble medallista olímpica en su segundo salto; Espinosa no alcanzó la altura correcta y erró el clavado en la entrada para recibir calificaciones de 1.0 para un total de 9.30 en la Final de trampolín 3 metros individual, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.Las cámaras oficiales de la competencia retrataron a Paola reprobando con un gesto lo sucedido, pero el siguiente salto fue una historia distinta. La doble medallista olímpica recordó quien era y ejecutó un clavado limpio que le dio calificaciones de 8.5.Y finalmente, no logró salvar un salto de dos y media vueltas hacia enfrente con un giro, el que pudo ser el último clavado de la medallista en justas continental. De la posición 12 recuperó 3 peldaños para ubicarse 9.Mientras eso sucedía, Dolores Hernández escalaba posiciones y sin los reflectores, se quedó con la plata al sumar 339.60 para esperar que se coronara la canadiense Jennifer Abel.Paola se va de Lima con un total de 15 medallas panamericanas, en estos sus quintos Juegos continentales cosechó un bronce en el trampolín 3 metros sincronizados junto a Dolores Hernández y bronce en el trampolín 1 metro individual. Dolores Hernández suma esta palabra al bronce en trampolín 3 metros sincronizados.