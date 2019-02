Falla Pemex en monitoreo de ductos

Pemex Logística ha implementado de manera deficiente el sistema de monitoreo de ductos conocido como SCADA, lo que ha provocado que casi la mitad de los sitios estratégicos no cuenten con vigilancia, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Esta aplicación deficiente del sistema, que detecta la pérdida de presión en el fluido del combustible, ha ocasionado un aumento en el número de tomas clandestinas para el robo de gasolina y otros hidrocarburos."Se puede concluir que la carencia de mantenimiento, reparación, controles, regulaciones, seguridad física y monitoreo del sistema SCADA, así como la falta de conclusión de la instalación de todos los sitios programados, propició el incremento del número de tomas clandestinas", sostuvo la ASF.La Auditoría entregó ayer a la Cámara de Diputados la tercera etapa del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017 y entre los reportes está la auditoría 497-DE practicada al sistema de monitoreo, supervisión y control de ductos.De acuerdo con el proyecto original, que arrancó en el año 2000, detalló la ASF, se determinó el monitoreo de 379 sitios estratégicos de una red que estaba compuesta por siete poliductos y 47 sistema complementarios.Al revisar el cumplimiento de este objetivo, la ASF encontró que 170 sitios estratégicos, el 44.9 por ciento, no se encuentran monitoreados o bien porque nunca se instalaron los equipos o bien porque los dispositivos colocados sufrieron desperfectos y no fueron reparados."El proceso para seleccionar los sitios a implementar en el sistema SCADA tuvo deficiencias dado que no se consideraron sitios prioritarios o estratégicos de forma inicial, lo que repercutió en una ampliación total por la cantidad de 79 millones 616.8 miles de dólares que equivale a un 102.9 por ciento más respecto al monto original."Asimismo, se pagaron dos anticipos para la implementación de todos los sitios, de los cuales se detectó que en 98 casos no fueron instalados, no obstante, no se ha solicitado la devolución al proveedor por 11 millones 253.2 miles de dólares americanos", detalló.La ASF visitó seis sitios estratégicos y comprobó que los equipos no cuentan con las medidas de seguridad mínimas para su resguardo y operación, tampoco se contemplaron riesgos importantes inherentes a la naturaleza del proyecto como robo, vandalismo, desastres naturales y casos fortuitos, ni se aseguró que dentro del contrato se establecieran pólizas de seguros para dichos casos."Se identificaron 40 sitios con reportes de vandalismo con pagos por 18 millones 156.3 miles de dólares americanos que no han sido rehabilitados, además se carece de una estrategia por parte de PEMEX Logística para ponerlos nuevamente en operación; en consecuencia, no se tiene un monitoreo eficaz de la red de transporte de hidrocarburos, lo cual no favorece la toma de decisiones y acciones inmediatas ante situaciones como alteraciones en la operación cotidiana de los ductos", sostuvo la Auditoría.