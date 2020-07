Falla portal para reclamar ahorros en Famsa

Escuchar Nota

Tras la revocación de la licencia a Banco Ahorro Famsa,, sin embargoEn el comunicado,de sus ahorros.Sin embargo,y marca que el servicio no está disponible.De acuerdo con el IPAB,para el seguro de depósitos bancarios.Este seguro cubre cuentas bancarias por hasta 400 mil UDIs, equivalentes a 2 millones 578 mil pesos.Las cuentas garantizadas por el seguro son: de cheques, ahorro, nómina, pagarés, certificados de depósito y tarjetas de débito, principalmente.De los 580 mil 774 ahorradores, sólo 2 mil 439 sobrepasan los 2 millones 578 mil pesos en saldo protegido y el monto excedente no será devuelto por el IPAB., es decir, unos 9 mil millones, no está garantizado por el seguro de depósitos bancarios.El IPAB tampoco protege los recursos de inversiones realizadas en sociedades de inversión, aseguradoras, cajas de ahorro, sociedades de ahorro y préstamo, casas de bolsa o en los bancos de desarrollo.