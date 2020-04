Falla sistema de devoluciones del SAT en plena emergencia por coronavirus

Escuchar Nota

"A pesar de tener deducciones o saldo a favor terminan debiéndole al SAT", afirmó.

Aunque el 1 de abril el SAT registró un volumen récord de declaraciones anuales de personas físicas,por fallas en el sistema.y que deben pagar un Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 10 veces superior a la devolución, por lo que deberán iniciar un proceso de aclaración.Rosaura está en esta situación., en la cual le planteó una devolución de 17 mil pesos.Ayer, mediante el buzón tributario,, que no reconocía el ISR pagado por su empresa y ahora debe 61 mil pesos de impuestos.Juan enfrenta el mismo problema: el documento precargado le indicaba una devolución de 14 mil pesos, pero el SAT le informó que debe 200 mil pesos de ISR.En ambos casos, aunque éste había sido reconocido como válido en la declaración precargada.Es un error más del SAT que obligará a los contribuyentes a presentar una aclaración en medio de la emergencia sanitaria.El problema es que, explicó Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados.Este error es poco común, pero no es la primera vez que sucede, dijo.El fiscalista recomendó realizar una queja virtual ante la Prodecon para que intermedie en favor del afectado, pues presentar una declaración complementaria para tratar de resolver el problema podría derivar en que el sistema asigne un crédito fiscal indebido.Destacó que, pues si el SAT emitió una línea de captura con un impuesto a cargo se tiene hasta fines de abril para pagar, de lo contrario se generarán actualizaciones y recargos.Virginia Ríos, integrante de la Comisión Fiscal y consejera de la Coparmex, coincidió en que al parecer el sistema del SAT no está reconociendo deducciones personales ni retenciones de ISR.El problema, dijo, no es generalizado.Recomendó que los usuarios que lo detecten tomen una captura de pantalla y la envíen al SAT a través del chat de orientación fiscal o presenten una aclaración en la página de la dependencia.Subrayó quepues será el soporte para exigir una corrección al fisco.