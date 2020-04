Fallan devoluciones del SAT

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A pesar de que el 1 de abril el SAT registró un volumen récord de declaraciones anuales de personas físicas, los contribuyentes no recibieron su devolución de impuestos por fallas en el sistema.



Y muchos de ellos, no solo no están recibiendo su devolución de impuestos, sino que ahora el fisco le exige un monto a pagar de Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 10 veces superior a la devolución.



El problema es que el sistema para la Declaración Anual no está tomando en cuenta pagos provisionales y las retenciones de terceros, es decir de empleadores, explicó Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados.







Destacó que este error es poco común, aunque no es la primera vez que suceden este tipo de fallas.