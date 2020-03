Fallan por omisión Alertas de Violencia de Género

Escuchar Nota

"Los gobiernos están incumpliendo, es su obligación, no es de buena fe. Las Alertas han demostrado la inacción de las autoridades; los informes se quedan cortos, pero han evidenciado las fallas, por ejemplo que no hay modelos de prevención, atención y sanción, es tan grave que la autoridad ni siquiera ha actualizado sus diagnósticos", señaló.



"Una de las deficiencias importantes en las Alertas es que no se ha evaluado su resultado; la evaluación de las Alertas, como la evaluación de cualquier política pública, requiere un presupuesto etiquetado para eso y es esa evaluación la que da información fundamental sobre cómo encausar adecuadamente una política pública, y hoy esa información no la tenemos", indicó.



Las(AVGM) no han funcionado como mecanismos de emergencia por, así como por la inexistencia de indicadores para medir su efectividad, coinciden informes y expertas.A la fecha,, que aplican para 601 municipios, es decir, que 1 de cada 4 ayuntamientos del País está bajo el mecanismo; dos de las Alertas fueron activadas este sexenio en Puebla y Estado de México.Veracruz y Estado de México tienen dos AVGM, mientras que en Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Jalisco, Campeche y Puebla, aplica una.Por ley, las AVGM son el conjunto de acciones gubernamentales paraejercida por individuos o por la comunidad en un territorio específico.María de la Luz Estrada, Coordinadora del, consideró que las AVGM son un mecanismo incómodo para los gobiernos, pues no sólo permiten visibilizar contextos graves de violencia feminicida, sino que evidencian la falta de acciones para frenarlos.Desde 2018, la Secretaría de Gobernación reconoció en un informe que las AVGM representaban un reflejo de lasEn la presente Administración, la, ha sostenido que las AVGM no han funcionado no porque sean un mal mecanismo, sino porque falta compromiso político para cumplirlas.Un informe de actividades de la, actualizado a diciembre de 2019, subraya la necesidad de emprender una serie de medidas de "responsabilidad gubernamental", como establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario que les dé el seguimiento.También implementar, elaborar reportes sobre los indicadores de la violencia de género y asignar los recursos presupuestales necesarios.Tania Reneaum, directora ejecutiva de, consideró que el gran desafío de las AVGM es que requieren una coordinación de las diferentes dependencias, además de herramientas de evaluación.