Fallaron gobiernos en políticas para prevenir suicidios

Aunque desde el año 2004 ya se había realizado en Coahuila un estudio de investigación sobre las características y condiciones de los suicidios registrados en la entidad, así como su crecimiento en frecuencia, este esfuerzo nunca fue concretado en políticas públicas de atención al fenómeno porque no se dio seguimiento a sus resultados.Así lo consideró la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Karla Patricia Valdés García. La académica recordó que esta facultad, junto con la entonces Escuela de Ciencias de la Comunicación y otras instancias gubernamentales, dirigió el proyecto de investigación, del que incluso existe ya un libro con las conclusiones y hallazgos encontrados, en poder de la propia institución que dirige.“Se resguardaron los resultados por un tiempo en lo que se entregaron a las instancias que lo habían solicitado, pero una vez que lo tuvo el Gobierno del Estado pasó a ser público y se editó un libro”, comentó.Consideró que no se le dio continuidad a los hallazgos, como era la intención inicial, y por ello no se logró el impacto preventivo y de construcción de políticas públicas “las investigadoras que lo desarrollaron ya no continuaron con el tema porque cambió la Administración”.Dijo que por eso se requiere aprovechar que las últimas dos administraciones estatales han mantenido el propósito de ahondar en la solución de este problema social, y prueba de ello es la reciente aprobación de la Ley Estatal de Prevención del Suicidio, en la que ya se establece que la atención debe continuar a nivel institucional, independientemente del cambio de administraciones.“Nosotros continuamos con las investigaciones sobre suicidio, ahorita no hemos todavía sacado resultados, pero constantemente estamos viendo qué instrumentos desarrollar para medirlo, qué tipo de problemáticas o variables se asocian más al suicidio, y espero que este año al menos tengamos el resultado de una o dos de estas investigaciones”, detalló.