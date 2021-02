Fallece a los 52 años Prince Markie Dee, fundador de The Fat Boys

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mark Morales, rapero, actor y productor musical más conocido como Prince Markie Dee y miembro del grupo The Fat Boys, ha fallecido a los 52 años por causas desconocidas.



La muerte de Morales fue anunciada en el programa Rock the Bells de Sirius XM, donde ejerció como presentador y DJ. "La familia de Rock The Bells está desconsolada tras conocer del fallecimiento de Mark 'Prince Markie Dee' Morales. Esa voz y su presencia nunca podrán ser sustituidas.



Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos", dijo el formato a través de Twitter.



Nacido en Brooklyn en 1968, Morales cofundó lo que se convertiría en The Fat Boys con sus amigos Damon 'Kool Rock-Ski' Wimbley y Darren 'Buff Love' Robinson.



Empezaron su carrera como The Disco 3, grupo que alcanzó el éxito después de ganar un concurso de rap que les valió un contrato discográfico y el lanzamiento de su primer sencillo, "Reality".



El grupo cambió su nombre y en 1984 lanzó su álbum debut, Fat Boys, considerado el primer álbum de hip-hop que incluyó 'beatboxing'.



Este álbum fue un éxito y se considera que marcó un antes y un después en el rap. "Jail House Rap", "Can You Feel It?", "Stick' Em", "Don't You Dog Me" y "Fat Boys" son algunas de las pistas destacadas del disco.



En 1985 debutaron en el cine con Krush Groove, una narración ficticia de la fundación de Def Jam Recordings en la que los músicos actuaban e interpretaban varias canciones.



The Fat Boys grabaron siete álbumes en total, consiguiendo su mayor éxito en 1987 con el lanzamiento de Crushin, que se convirtió en disco de platino.



Su siguiente álbum, Coming Back Hard Again de 1988, también fue muy exitoso gracias a su cover de The Twist con Chubby Checkers.



Tras la separación del grupo en 1991, Morales inició su carrera en solitario como intérprete y productor. En 1992 lanzó Free y ese mismo año produjo y coescribió varias pistas en el debut de Mary J. Blige, What's the 411, incluido el popular tema Real Love. Morales también produjo para Craig Mack y Marc Anthony, entre otros artistas.