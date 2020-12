Fallece a los 89 años John Le Carré, legendario escritor británico

Escuchar Nota

“Es posible que con la caída del Telón de Acero los espías hayan perdido fuerza en términos de relato, pero siguen ahí. En el mundo siempre habrá espías”, sostuvo entonces el escritor, para quien la única diferencia es que los espías en la actualidad “no se mueven por ideales sino por dinero”.

El legendario escritor británico, no relacionada con la Covid-19, informaron su familia y su agente, Jonny Geller.El hombre de cuya imaginación salieron personajes como el agente George Smiley, un icono de la Guerra Fría,Le Carré deja un legado de libros en los que, desde la ficción, explicó como pocos, consiguió que la novela de espías trascendiese el género y la elevó a niveles que nunca antes había conocido.Definió la era de la Guerra Fría y le dijo las verdades al poder sin miedo en las décadas siguientes”, señaló Geller en el comunicado en el que anunció su fallecimiento., y dos años más tarde ingresó en el MI6 (espionaje exterior), que lo destinó a Alemania. En 1964 debió abandonar los servicios tras ser revelada su identidad por el agente doble Kim Philby, tras lo cual decidió consagrarse a la escritura, que ya había comenzado en su etapa como espíaLas novelas de John Le Carré son un material puramente cinematográfico, tanto que ha sido fácil mantener su esencia en el salto a la gran y pequeña pantalla, con excelentes adaptaciones, comoLas historias de espías siempre han dado mucho juego en el cine yEl perenne tirón del espionaje en lo literario y en lo cinematográfico fue explicado por el propio John Le Carré cuando, además de prestar su novela The Tailor of Panama a John Boorman, produjo y escribió el guion de su adaptación cinematográfica, estrenada en la Berlinale de 2001 y ajena ya a la bipolaridad de la Guerra Fría.