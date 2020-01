Fallece Andrea Arruti, la voz en español de Elsa en ‘Frozen’

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

La industria del entretenimiento en México está de luto por la muerte de laquien prestó su voz a la versión infantil de, Diamond Tiara en My Little Pony y Neeko en League of Legends, entre otros personajes.Al parecer el fallecimiento de la actriz de 21 años ocurrió durante los primeros días del año, pero, cuando varias compañías para las cuales Arruti trabajó expresaron sus condolencias.“Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribieron en la cuenta oficial del videojuego League of Legends.Hasta el momento,, pero en redes sociales, fans y compañeros del medio lamentaron la noticia y la recordaron como una persona alegre y talentosa.A pesar de su corta edad, Andrea Arruti, además de interpretar la versión en español de Elsa en Frozen, participó en otros proyectos como Phineas y Ferb en donde su papel fue el de Brigette, Hora de Aventura en donde dio voz a la princesa Strudel, entre muchos otros, y se sabe que planeaba su debut como cantante.