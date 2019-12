Fallece bebecita ahogada

Saltillo, Coah.- Una bebé de tan solo 2 meses de vida fue llevada por sus padres a la sala de urgencias de Cruz Roja, luego de no tener señales de estar respirando, y lamentablemente personal médico informó que ya no contaba con signos vitales.



El deceso se registró a temprana hora, cuando la mamá de la infante despertó para darle de comer, pero se percató de que no respondía, fue así que de inmediato pidió a su esposo llevarla hasta una sala de urgencias, donde le brindaron atención para darle primeros auxilios.



Minutos después el personal del lugar informó a los padres que la niña ya no contaba con signos vitales ya que había sufrido una broncoaspiración, así que se dio aviso a las autoridades correspondientes.



Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía, quienes tomaron conocimiento de los hechos descartando que la menor hubiera presentado algún signo de violencia.