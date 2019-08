Fallece Bryan Lochore, leyenda de los All Blacks

La leyenda de los All Blacks Brian Lochore, antiguo capitán y campeón del mundo como seleccionador en 1987, falleció este sábado a los 78 años debido a un cáncer.“Hemos perdido a una leyenda de nuestro país, una figura irrevocable en el terreno de juego y una personalidad muy respetada fuera”, señaló el director general de la Federación de Rugby Neozelandesa Steve Tew.“No es exagerado afirmar que Sir Brian Lochore fue el salvador del rugby neozelandés en numerosas ocasiones y que muchos de nosotros hemos perdido a un formidable camarada”, añadió sobre el segundo All Black que recibió el título de Sir, por parte de la reina Isabel II en 1999.Segundo o tercera línea, Lochore es un icono en su país. Jugó 68 veces con los All Blacks, 18 de ellas como capitán, entre 1963 y 1971.Este periodo fue una edad de oro del rugby neozelandés. Junto a otros grandes nombres como Colin Meads, Kel Tremain o Waka Nathan, la selección nacional estuvo invicta en test-matches desde 1965 a 1970, encadenando victorias frente a Inglaterra, Francia, Gales y Escocia en 1967.Entre 1985 y 1987 Lochore fue seleccionado, llevando a los All Blacks a ganar la primera Copa del Mundo de la historia, en 1987.