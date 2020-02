Fallece David Roback, guitarrista de Mazzy Star

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El guitarrista David Roback, cofundador de Mazzy Star junto a Hope Sandoval, falleció a los 61 años de edad, así lo dio a conocer Pitchfork.



El multiinstrumentista es considerado una figura clave en la escena subterránea de la neo-psicodelia de Los Ángeles Paisley en la década de los 80.



El primer álbum de Mazzy Star, She Hangs Brightly , fue lanzado en 1990. El segundo fue So Tonight That I Might See de 1993 , presentó lo que sería el mayor éxito de la banda, "Fade Into You".



Además de producir sus álbumes, Roback también coescribió todas las canciones de Mazzy Star junto a Sandoval.



Roback también tocó en bandas como Rain Parade y Opal. La causa de su muerte aún no se ha sido revelada.