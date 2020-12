Fallece don Manuelito, cajero de la Tesorería del Estado

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Falleció don Manuel Rodríguez Mireles, el cajero general de la Tesorería, actual Secretaría de Finanzas, durante casi 70 años, quien gozó el cariño de 14 gobernadores ratificándolo en el puesto. Solo la edad y la salud lo hicieron separarse de su obligación con Coahuila.



Llegar a su oficina, en el lado izquierdo de la entrada al emblemático edificio de las calles Castelar y General Cepeda, era como viajar en el tiempo. Conservaba como un tesoro una máquina registradora manual de los años cincuentas y plumas de las usadas en su juventud.







El espacio pulcro y ordenado al que todos los días llegaba desde temprano, ataviado siempre con corbata, contaba a través de sus paredes la historia de su paso por el servicio público, pues estaba tapizado con los calendarios, de esos estilo librito, de todos los años en que laboró en Finanzas.



Con su característica modestia se negó siempre a ser entrevistado por la prensa. Solo concedió una entrevista a la entonces reportera del Gobierno del Estado, Maribel Sánchez Tovar, a quien le dijo en el 2016: “No me gusta que me festejen mi cumpleaños, es un día en que solo sabemos que tenemos un año más de vida”.



En aquella ocasión recordó don Manuelito el día que llegó por primera vez a esa oficina, a las 7 de la mañana, como ayudante de la Caja General, en la Administración del gobernador Román Cepeda Flores, en 1951, donde pronto fue nombrado titular del área.



Cinco décadas después, el gobernador Enrique Martínez y Martínez le rindió homenaje por su medio siglo de trayectoria, y en el 2010, el gobernador Humberto Moreira le organizó otro por los 60 años laborando, en el que se presentó el libro con la semblanza de la vida de don Manuelito.



Ahí quedaron para la posteridad anécdotas acerca de sus años de labor en el Estado y donde se mencionan nombres de exgobernadores, exalcaldes y aspectos personales; además, comparte su vida familiar en más de 50 años de matrimonio.



De carácter serio, trato afable y cordial, disciplina y honestidad a toda prueba, Manuelito continuó sirviendo como cajero general de Finanzas casi siete décadas, hasta que en enero de este año, la edad y la enfermedad lo retiraron del servicio público, hasta esta tarde que falleció. Le sobreviven sus hijas Socorro y Graciela, y sus nietos. Descanse en paz, Manuel Rodríguez Mireles.