Fallece el actor Larry Jenkins a los 63 años

El actor, productor, guionista y director estadunidense Larry Jenkins, protagonista de la serie The White Shadow, falleció a los 63 años a causa de un infarto.Jenkins, quien comenzó su carrera en la película para televisión Crisis in sun valley (1978), nació en Long Island, Nueva York, en 1955 y murió el jueves pasado, informó el portal People.Entre sus trabajos más recordados se encuentran las películas Ferris Bueller's Day Off (1986) y EDtv (1999), así como las series Bay City Blues y Finder of Lost Lovers.Jenkins escribió, dirigió y protagonizó la cinta Marriage Vows (2007) y actualmente trabajaba en The gospel truth, largometraje que se encuentra en preproducción.Larry “Flash” Jenkins fundó sus propias compañías de producción en octubre de 2005: Flashworks Productions y Gold Coast Productions LLC, en Los Ángeles, California.