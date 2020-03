Fallece el actor Nicholas Tucci

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Nicholas Tucci, estrella de programas como Ramy, Pose y otros más, falleció el martes, a los 38 años, en el hospital de cáncer Smilow, en New Heaven, Connecticut, tras luchar contra una enfermedad no especificada, reportó Variety.



La noticia la dio a conocer su padre a través de Facebook hasta este viernes.



“Nick eligió mantener su enfermedad en privado para poder seguir persiguiendo sus sueños profesionales y artísticos con el mayor tiempo posible. En el último año, pudo audicionar, ir al lugar y continuar el trabajo que tanto amaba”, escribió el progenitor de Tucci, Alexander.



“Para aquellos en las comunidades de cine, TV y teatro, gracias por guiar, alentar y apoyar a Nick. Para aquellos que disfrutaron del trabajo de Nick en pantalla y en escenario, gracias por reconocer su talento y apreciar sus esfuerzos”.



Tucci participó en programas de renombre como Channel Zero, de Syfy; Daredevil, de Netflix; Homeland, de Showtime; y Quantico, de ABC.



De igual forma protagonizó la película de terror Tú Eres el Próximo (2011), que sigue a una familia rica que vacaciona por un aniversario de bodas y es atacada por un grupo de asesinos.