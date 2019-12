Fallece el actor Sebastián Ferrat

Ciudad de México.- Luego de varios meses hospitalizado, el actor mexicano Sebastián Ferrat falleció este domingo por causas aún desconocidas, informó el también actor Dereck Lucken.



De mis primeras obras de teatro fue contigo amigo. Yo 17 y tú 19 en Mexicali. Volvimos a encontrarnos en México viviendo nuestros sueños. Hoy me entero de tu partida… Con mucho dolor. Luz en tu camino y Gracias por todo lo compartido. Te quiero. D.E.P.”, escribió a través de sus redes sociales.



Sebastián Ferrat nació en Mexicalli, Baja California, y tenía 41 años de edad. De acuerdo con medios locales, el consumo de carne de cerdo en mal estado o sin haberse cocido adecuadamente, lo llevó a estar internado sin recuperarse.



Sin embargo, su familia o amistades cercanas aún no han confirmado que la muerte del actor haya sido por cisticercosis.



También se difundió que el actor, que inició su carrera en 2001 en la serie de televisión “Lo que callamos las mujeres”, de Televisión Azteca, se encontraba en estado de coma desde octubre pasado.



Ferrat destacó por su trabajo en producciones como “El señor de los cielos”, “El Vato”, “La bella y las bestias”, “El Yankee” y “Ruta 35”.



En "El señor de los cielos" sobresalió por su personaje de “El Marcado”, que interpretó en la tercera y cuarta temporadas al lado de actores como Rafael Amaya, Fernanda Castillo y Manuel Balbi, entre otros.



Su más reciente publicación fue en la red social Twitter en septiembre pasado y un mes después en su perfil de Facebook donde escribió: “Hola a todos estoy bien no sé (sic) preocupen, solo un poco alejado de las redes, mil gracias por su apoyo y comentarios”.



El actor Mauricio Martínez se despidió de él con un mensaje en sus redes: “Que triste noticia. Descansa en paz, querido Sebastian Ferrat ...te recuerdo por tu inolvidable interpretación como el papá de El Dasa en El Vato. Gran profesional y buen ser humano. Un abrazo muy fuerte hasta el cielo. #QEPD #SebastianFerrat”.



Con información de Excélsior