Fallece el cantante Shawn Smith a los 53 años de edad

El cantautor estadunidense Shawn Smith, quien destacó en la escena musical de Seattle y que participó en bandas como Brad y Satchel, falleció a los 53 años, por causas no reveladas, informó su hijo Dove.“Esto es muy triste para todos. Lo extraño mucho y ni siquiera sé cómo expresar lo mucho que lo amo. Fue increíble y me dio todo el amor que tiene para ofrecer”, señaló de acuerdo con la revista Billboard.Aunque el médico forense confirmó el fallecimiento, no se dio a conocer la causa de la muerte del intérprete, quien nació en la ciudad Spokane y que se instaló en Seattle.Algunas de sus influencias fueron Prince, Stevie Wonder, Joe Perry y Steven Tyler; en 2016 Smith reveló en una entrevista que nunca se centró en ganar dinero. “Siempre trataba de hacer las mejores canciones que podía hacer, ese era mi objetivo como compositor”, dijo en ese entonces.