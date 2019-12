Fallece el director de orquesta Mariss Jansons

“Naturalmente tengo que analizar lo que pasa cuando dirijo, no puedo solo concentrarme en las emociones y la expresión. Pero las emociones tienen la prioridad (…) Queda tiempo para en análisis después del concierto” explicó entonces.

El letón, considerado como uno de los directores de orquesta con más talento del mundo,tras una carrera que le llevó a dirigir las formaciones más prestigiosas de Europa y Estados Unidos.Jansons falleció en, donde vivía y donde hizo parte de sus estudios cuando esta ciudad rusa se llamaba todavía Leningrado.Según familiares del maestro citados por la prensa rusa, Jansons murió en la madrugada del domingo por una. Desde hacía años tenía problemas de corazón que le obligaron a cambiar su actividad profesional.El anunció de su fallecimiento provocó una ola de homenajes, en especial de las instituciones donde trabajó.La, que dirigía desde 2003, rindió homenaje a “un gran artista y a una personalidad excepcional” gracias a “su precisión en el pupitre y a su visión humana de los músicos”, indicó el administrador Ulrich Wilhelm.Su contrato con la formación alemana estaba vigente hasta 2024.Mariss Jansons también pasó por las, entre las más prestigiosas del mundo musical.Formaba parte del reducido grupo de directores que dirigieron laen el conocido concierto de Año Nuevo, en 2006, 2012 et 2016.La Filarmónica le rindió homenaje este lunes en su concierto diario, en recuerdo de “una colaboración artística estrecha de varias décadas y de una amistad personal profunda”, dijo el violinista Daniel Froschauer antes de la representación.Jansons colaboró con casi todas las grandes orquestas del mundo y pasó por los principales festivales. Incluso dirigió en el Vaticano ante elEn 2018 “La dama de picas”, de Chaikovski, bajo su dirección, fue la estrella del festival de música de Salzburgo.Nació el 14 de enero de 1943 en Riga, en la época en que Letonia todavía formaba parte de la URSS. Fue un alumno del jefe de orquesta austriacoy del rusoAdquirió estatura internacional como director artístico de la, que dirigió durante veinte años, entre 1979 y 2000.Luego se encargó de la dirección musical del Concertgebouw de Amsterdam (entre 2004 y marzo de 2015). También fue miembro honorífico de las orquestas filarmónicas de Berlín y Viena.En una entrevista reciente describió su trabajo como unJansons también fue aclamado en Estados Unidos cuando dirigía la orquesta sinfónica de Pittsburgh, entre 1997 y 2004.En 2017 provocó polémica al decir que no le gustaba ver a mujeres dirigiendo orquestas.“Entiendo que el mundo ha cambiado y que las profesiones no se limitan a un género. Pero es una cuestión de costumbre”, aseguró, aunque más tarde pidió disculpas.En 1996 sufrió de un infarto durante una representación de. En 2010 se tomó varios meses de descanso por problemas de salud.“Vuestro talento seguirá siempre en el firmamento de Letonia y de la música mundial y en vuestros corazones”, escribió en Twitter el presidente letón Egils Le.