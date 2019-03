Fallece el doctor Jorge Z. Cruz

Una lamentable noticia sucedió ayer en esta comunidad, al conocerse el fallecimiento del carismático doctor Jorge Z. Cruz, estimado por propios y extraños, y el cual pese a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, no por ello dejaba de atender a personas de otras filiaciones partidistas, que incluso al no contar dinero para pagarle, de todas formas los atendía.Oriundo de Nueva Rosita, el doctor Jorge Z. Cruz supo ganarse el cariño y simpatía de los muzquenses, los que lo recuerdan con agrado y cariño, y el que desafortunadamente no pudo recuperarse de la enfermedad crónica que lo afectaba.El club de motociclismo Kickapoo M.C. al cual pertenecía, al igual que el Espartanos de Nueva Rosita, son algunos de los clubes de motociclismo que ya confirmaron su asistencia este viernes al filo del mediodía, en la misa que se realizará en honor del doctor Jorge Z. Cruz en la parroquia del Socorrito del barrio La Piedra de Múzquiz.También confirmaron su asistencia altas personalidades de la Fiscalía del Estado, lugar donde laboró como médico legista -cuando dicha corporación se llamaba Procuraduría General de Justicia del Estado, ginecólogo de profesión, el médico Jorge Z. Cruz deja un hueco difícil de llenar, en especial en los grandes hobbies a los que dedicó parte de su vida a última fechas; el motociclismo y el escultismo en la Asociación Scout de México A.C.