Fallece el icónico cantautor dominicano Anthony Ríos

Falleció este lunes el artista Anthony Ríos, luego de encontrarse en una delicada situación de salud.Representante del artista, Carlos Santos, confirmó que el cantante de 68 años habría muerto en un centro médico de Santo Domingo.Hasta el momento no se dieron a conocer másdetalles sobre el deceso del cantante, cuyo nombre verdadero eraEn tanto, algunos artistas ya han expresados su lamento en redes sociales, tal es el caso de Fernando Villalona “El Mayimbe”, quien escribió en Instagram:“Vuela amigo, vuelva alto. Descansa en paz querido hermano Anthony, es una tristeza que embarga mi alma saber esta noticia, te quiero y te querré hasta volver a encontrarnos, se nos fue uno de los grandes, paz a tu alma”.Asimismo, Sergio Vargas publicó: “Anthony, haz tu viaje en paz , no hay como borrar tu legado artístico y me sumo a la gran cantidad de intérpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo, descansa en Paz querido Anthony. Amén. #AnthonyRios”En ese orden, Héctor Acosta “El Torito” dijo en su cuenta de Instagram: DESCANZE EN PAZ MI GRAN AMIGO DE SIEMPRE. ANTHONY RIOS TE RECORDARÉ CON MUCHO RESPETO, Y VIVIRAS EN MI POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. EPD.