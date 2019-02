Fallece el icónico diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld

El mundo de la moda llora la muerte del gran diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido este martes a media mañana, a los 85 años, según adelanta Paris Match. El director creativo de la casa Chanel y de Fendi fue hospitalizado este lunes en el hospital americano de París, Neuilly-Sur, Seine, como informa la revista "Closer".Desde hacía semanas, el estado de Karl Kagerfeld era preocupante después de que el pasado 22 de enero el "Kaiser" no apareció al final del desfile de Chanel alta costura. Fuentes de la propia marca dijeron que se encontraba "cansado". Hasta este momento no se han confirmado las causas de la muerte ni de si padecía alguna enfermedad concreta.Nacido el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania, Kagerfeld siempre será un icono de moda. Su historia de amor con la costura comenzó el 13 de diciembre de 1949 cuando acompañó a su primer desfile de modas en la casa Dior. Ese día comenzó a dibujar ropa y cinco años más tarde confirmó que su vocación le llevaría muy lejos. El 25 de noviembre de 1954 y compitiendo con otra genio de la moda, Yve Saint-Laurent, ganó su primer premio. En el jurado estaba Pierre Balmain, quien fichó a Karl Lagerfeld para trabajar con él entre 1955 y 1962. Tres años más tarde, entró en la casa Fendi y creó el emblemático logotipo de la marca italiana.De Yve Saint-Laurent dijo en su día que "hemos sido amigos durante 20 años". Karl Lagerfled estuvo trabajando en varias casas de moda hasta que en 1985, Alain Werthimer, propietario de Chanel, llamó a su puerta para que pusiera orden a la legendaria casa de moda que, en aquel momento, estaba en crisis. Según explicó a la revista "Madame Figaro", Lagerfeld tuvo muchas dudas de aceptar el reto: "En ese momento, yo ya tenía buena reputación al frente de Fendi y Chloè y alguien me advirtió que no entrara en Chanel. Coco Chanel dijo que las minifaldas y los vaqueros eran innobles. Cuando llegó a la 'maison', Coco Chanel llevaba muerta diez años y todos veneraban su memoria". En la legendaria casa de modas francesa, Lagerfeld reinterpretó todos los códigos tradicionales que en su día estableció Coco: tweed, bailarinas bicolor, sombreros, magnolias, perlas... e impulsó los perfumes y la línea de cosmética.Considerado un auténtico renacentista amplió su campo de acción a la fotografía, el dibujo, la decoración y la decoración, entre otros campos. También fue un auténtico polemista pronunciándose sobre todo y todos sin pelos en la lengua, desde las pérdidas de peso, la homosexualidad, el uso de las pieles en la moda o "la gente bajita y fea".El gran amor de su vida fue Jacques Dbascher con quien estuvo de 1981 al 1989 cuando este murió víctima del SIDA. De él dijo: "Es la persona que más me divirtió. Nos conocimos en el 71 gracias a la hermana de uno de mis amigos. De él admiré su ausencia total, casi cínica, de ambición profesional". Su otro gran amor era su gato Choupete que, además de su mascota, es todo un personaje. Nació en 2011 y cuenta con una cuenta propia en las redes sociales con más de 118.000 seguidores.