Fallece el primer actor José Antonio Ferral

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), a través de sus redes sociales, informó que este domingo falleció el actor José Antonio Ferral. Asimismo, expresó su más sentido pésame a familiares y amigos.Ferral tuvo una gran trayectoria en Televisa. Inició su carrera actoral en 1969 con su primer aparición en la pantalla chica en la teleserie Mi Amor Por ti.A partir de entonces participó en La Hiena, Bodas de Odio, Herencia Maldita, El Precio de la Fama, Dulce Desafío, Vida Robada, El Vuelo del Águila, La Dueña, Alondra y Lazos de Amor.Posteriormente también salió en algunos capítulos de la serie Mujer casos de la vida real en 1997.Pero la aparición más memorable de José Antonio Vázquez Pérez (nombre real), fue como ‘Nicanor’ en la telenovela Clase 406, que se comenzó a emitir el 1 de julio de 2002 y que fue transmitida por 24 canales de todo el mundo, principalmente Sudamérica.Constó de cuatro temporadas que se dejaron de transmitir en octubre del 2003. Además, ganó un par de premios TVyNovelas. Los galardonados fueron Rafael Inclan, como mejor actor de reparto, y Christan Chávez como mejor revelación masculina.Asimismo, participó como Abelardo Benítez en la historia de época Amor Real. Como ‘Garduño’ en Rubí y un policía en Alebrijes y Rebujos.El actor José Antonio Ferral, de quien no se han dado detalles de la causa de su muerte, también participó en Fuego en la Sangre, telenovela de 205 episodios transmitida en horario estelar de enero a noviembre del 2008. Fue transmitida por 34 canales de diferentes países, incluyendo Angola, Mozambique, Rumania, Bulgaria y Serbia. En esta telenovela el actor interpreto a Saúl.Ferral también apareció en la telenovela Rubí, que llevó al estrellato a la actriz mexicano-uruguaya Bárbara Mori.La producción fue creada por Yolanda Vargas Dulché y en la actualidad se planea renovar, pero ahora protagonizada por Camila Sodi.Su primer versión se comenzó a transmitir el 17 de mayo del 2004. Por lo menos 45 canales decidieron también pasar la telenovela. Incluso en lugares lejos de las pantallas mexicanas, como Macedonia del Norte, Estonia, Eslovenia, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Austria y Filipinas.El actor interpretó a Dr. Garduño, personaje que participaba en el drama de la joven universitaria que utilizó su belleza para salir de un nivel socioeconómico bajo.La telenovela ganó varios premios, entre los que están TVyNovelas con mejor actriz protagónica a Barbara Mori, mejor Telenovela al productor José Alberto Caastro, mejor actor protagónico a Edauardo Santamarina, mejor actriz de reparto Ana Martín y mejor tema musical a "La descarada" por Reyli Barba. También compitió en las categorías mejor actor antagónico y mejor actor de reparto.En los premios TP de Oro en España, en el 2010 fue nominada a mejor telenovela.De manera más reciente, Ferral participó en la serie Los Simuladores de Argos, y Como Dice el Dicho, última producción en la que apareció. El programa se comenzó a emitir en 2011 y aún continúa. El actor salió en la temporada seis (van en la once), cinco años después de que diera inicio, como abuelo de un niño con un síndrome. Sus padres no se pueden hacer cargo de él, así que es él y su esposa, la abuela, quienes se dedican a cuidarlo, dijo en una entrevista a Café El Dicho.En total, José Antonio Ferral apareció en 46 producciones a lo largo de su carrera, según el sitio Imbd.Sus familiares no han dado declaraciones al respecto, y el actor no tenía cuentas oficiales en las redes sociales en donde se puedan dar declaraciones sobre su fallecimiento.