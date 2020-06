Fallece Erik el belga, famoso falsificador y ladrón de arte

Escuchar Nota

por un paro cardiaco en un hospital de Málaga a los 80 años.Robó cerca de 6 mil obras de arte en su carrera.Asentado desde hace unos años en Málaga como marchante de arte y pintor, Van der Berghe había renunciado desde tiempo atrás a su carrera como ladrón y emprendido una particular cruzada para tratar de recuperar parte del patrimonio que el mismo había sustraído, una gran parte de ermitas e iglesias aragonesas.Se dedicó principalmente al robo de arte sacro, aprovechándose de la poca vigilancia que tenías las iglesias españolas en regiones como Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja y Cataluña.En 1966 fue detenido en Soria, España, antes de que pudiera robar arte de la catedral del Burgo de Osma. Un año después, nuevamente fue detenido en Bélgica y condenado a 10 años de prisión, sin embargo, logró fugarse y se refugió en España. Desde entonces continuó hurtando piezas de arte sacro hasta que fue atrapado y encarcelado en Barcelona en 1982.El hábil ladrón negoció su libertad, ofreciendo su ayuda para recuperar lo robado. Tras 35 meses y mil 500 piezas devueltas, consiguió su libertad y siguió apoyando a las autoridades españolas para recuperar obras de arte robadas y así pagar su deuda con la sociedad.MODUS OPERANDI DEL EXPERTOErik el belga estudió Proyección Lineal, Arte y Pintura en la Escuela de Bellas Artes de Nivelles, en Bélgica, y su carrera de ladrón inició en un anticuario, donde clientes solían pedirle piezas que no poseía, sin embargo "sabía donde encontrarlas". En ocasiones, conseguía las piezas en muy mal estado, por lo que de forma autodidacta aprendió a restaurarlas como un profesional, un talento y habilidad que le ayudó en sus actos ilícitos.También se apoyaba de grupos que trabajaban para él y así no implicarse directamente en el robo.René Alphonse van der Berghe se consideraba un mercenario de la belleza, robaba arte por petición de otros y se justificó alegando que muchas veces las piezas eran más atesoradas por aquellos que lo contrataban que por las propias iglesias.Con el paso de los años y tras su tiempo en prisión, Erik el belga abandonó la falsificación y el robo para dedicarse a crear su propio arte; la corriente gótica era la que más le apasionaba.En nombre de la beneficiencia, donó sus cuadros al municipio granadino de Cúllar y otra a las Hermanas del Buen Samaritano de Nerja, que se subastaron para recaudar fondos.Se hizo devoto de José María Escrivá de Balaguer y publicó su autobiografía "Por amor al arte" (Planeta), en 2012.En una entrevista a EFE, Erik el belga dijo no arrepentirse de nada: "Es difícil arrepentirse cuando robar arte es un placer", declaró.Información de EFE y El Universal